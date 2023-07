A Legião da Boa Vontade (LBV) comemora neste mês de julho, 60 anos de atuação em Ipatinga. Nestas seis décadas, a instituição desenvolveu diversas ações socioassistenciais para amenizar as desigualdades sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas e famílias de baixa renda.

Para celebrar a expressiva data, a LBV realizou, uma bela festa com apresentações culturais e artísticas com as crianças e idosos atendidos, exposição de fotos contando a história da instituição no município, além do tradicional bolo de aniversário.

Atualmente, nessa Unidade de atendimento, a LBV desenvolve os serviços Criança: Futuro no Presente!, que ampara meninas e meninos de 6 a 15 anos e o Vida Plena, que atende pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

O Centro Comunitário de Assistência Social está localizado na Rua João Patrício de Araújo 225, bairro Veneza 1 em Ipatinga.