O Governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE) e Planejamento e Gestão (Seplag), publicou, no Diário Oficial de Minas Gerais desta quarta-feira (23), o quarto lote de excedentes aprovados no concurso público regido pelo Edital SEE n° 7/2017. A lista contempla mais um lote de mil nomeados, sendo 670 nomes para vagas de Professor de Educação Básica (PEB) e 330 para Especialista em Educação Básica (EEB) que atuará como supervisor pedagógico/orientador educacional.

O exame admissional dos candidatos nomeados será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag, nas datas e horários informados neste link.

Para a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Cristina dos Santos Ribeiro, esse passo é importante para a valorização dos servidores. “A política de valorização dos servidores da educação é extremamente importante para que os profissionais possam usufruir do plano de carreira e desta forma consolidar uma educação de qualidade”, reforça.

Desde abril deste ano, o Governo vem autorizando a nomeação dos candidatos excedentes e com a publicação deste lote somam-se 9 mil nomeações. Ainda segundo a subsecretária, está previsto para o próximo mês, a publicação de outra lista de excedentes do concurso de 2017.

NOVO CONCURSO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO

Está em andamento um novo concurso para profissionais da educação. O Edital SEPLAG/SEE nº 3/2023 prevê quase 20 mil vagas para provimento dos cargos das carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica, Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Técnico da Educação e Assistente Técnico de Educação Básica do quadro de pessoal da SEE/MG.

As inscrições estão abertas até as 16h do dia 29/08, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso público, disponível neste link. As provas, de múltipla escolha e de redação, serão aplicadas nos dias 22/10 e 29/10.