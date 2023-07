A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), publicou mais um lote com mil nomeações de excedentes do concurso público realizado em 2017. O terceiro lote deste ano, referente aos excedentes aprovados segundo o Edital nº 7/2017, foi divulgado nesta terça-feira (18), a partir da página três do Diário Oficial de Minas Gerais.

Serão ocupadas 500 vagas de Professores da Educação Básica (PEBs) e 500 vagas de Especialistas em Educação Básica (EEBs). Os cargos são para atuação em escolas estaduais de 128 municípios, de 44 Superintendências Regionais de Ensino.

Para saber os próximos passos e consultar as orientações sobre perícia admissional e demais informações referentes ao ingresso na função, os profissionais nomeados podem acessar este link.

“Estamos em andamento com um novo concurso público para este ano. Conforme o edital publicado em 31/05, o certame prevê cerca de 20 mil vagas na rede estadual de ensino, com início das inscrições a partir de 31/07″, afirma a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro.

NOVO CONCURSO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO

Este novo concurso da Educação, Edital Seplag/SEE nº 3/2023, prevê cerca de 20 mil vagas para provimento dos cargos das carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica, Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Técnico da Educação e Assistente Técnico de Educação Básica do quadro de pessoal da SEE/MG.

As inscrições estarão abertas de 31/07 a 29/08. As provas, de múltipla escolha e de redação, serão aplicadas nos dias 22 e 29/10. A organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).