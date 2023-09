O Oficina dos Sonhos está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de design em madeira e metal, em Ipatinga, até o próximo dia 17 de setembro. Realizada pela Zeppelin Produções, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas, a iniciativa oferece aulas gratuitas para jovens com mais de 18 anos, preferencialmente de baixa renda, que estejam cursando o ensino médio ou já sejam formados em escolas públicas. Materiais, uniforme e EPIs são disponibilizados pelo projeto.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link https://forms.gle/exe14LARecdGE4BP6 e preencher o formulário. Com vagas limitadas, a lista dos selecionados será divulgada pelas redes sociais do projeto (@nucleoficinadosonhos) no dia 19 de setembro.

As aulas começarão no dia 22 de setembro e os alunos serão divididos em três turmas:

– Turma 1: segunda, quarta e sexta / 13h às 16h

– Turma 2: terça e quinta / 13h às 17h

– Turma 3: segunda a sexta / 18h às 20h

O curso terá carga horária total de 128h e transmitirá conhecimento técnico em design, marcenaria e solda com o objetivo de geração de emprego e renda para jovens adultos, revelando novos talentos e atuando como uma incubadora de projetos de design em madeira e metal. A meta é tornar-se um projeto autossustentável financeiramente.

No laboratório de marcenaria, os alunos terão acesso a torno, lixadeiras, serra circular, serra de fita, tupia manual, planta elétrica, plaina desengrossadeira, furador, compressor, pinador, motor esmeril, esquadros, formões, serra tico tico, furadeira, parafusadeira e ferramentas diversas. Na serralheria, irão trabalhar com serra rápida, arame de solda, mangueira de ar, esmerilhadeira, torno, inversora, tocha mig, regulador pressão, máquinas de solda, furadeira e abraçadeira, entre outros equipamentos e ferramentas diversas. O espaço teórico conta com TV e foyer para exposições.

“Temos orgulho em oferecer um curso completo como esse. Quando idealizamos o projeto, pensamos em proporcionar conhecimento de qualidade e materiais de primeira linha para que os alunos possam sair daqui qualificados e aptos a entrar no mercado de trabalho ou abrir seu próprio negócio, fortalecer a economia criativa e contribuir para o crescimento de emprego e renda local”, afirma Gilmar Vieira, diretor da Zeppelin.

MERCADO DE TRABALHO

O setor de design com metais e madeira abriga uma variedade considerável de atividades, já que são dois materiais bastante utilizados no segmento de decoração: a madeira é casual e o metal tem aspecto mais industrial e moderno. Atualmente, o segmento abrange design de móveis, esculturas, artefatos industriais e utensílios domésticos, entre outros.

Por isso, capacitar-se nessa área abre oportunidades vantajosas para os interessados ​​em seguir um ofício que resistiu ao teste do tempo. Afinal, a função remete ao início da civilização, aos primeiros metais e ferreiros descritos nos livros de história.

Como em todas as carreiras, aprimorar as habilidades certas e buscar o treinamento, a certificação e a educação adequados podem ajudar a se destacar no pool de talentos, obter mais retornos de chamada e conseguir mais chances de trabalho.

“É muito gratificante apoiar um projeto tão relevante como esse, que busca capacitar as pessoas e oferecer meios para o crescimento e desenvolvimento sustentável para as comunidades através da qualificação profissional gratuita. Tudo isso contribuindo, ainda, para reduzir as desigualdades sociais. Faz parte do nosso compromisso priorizar as localidades em que estamos presentes e proporcionar novas oportunidades a elas”, afirma André Chaves, diretor corporativo de Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Relações Institucionais da Usiminas.

Serviço:

Oficina dos Sonhos – Design em Madeira e Metal – Ipatinga, Minas Gerais

Faixa etária: a partir de 18 anos, todos os gêneros.

Carga horária: 128 horas.

Inscrições: até 17 de setembro de 2023.

Divulgação dos selecionados: 19 de setembro

Início das aulas: 22 de setembro de 2023

Link de inscrição: https://forms.gle/exe14LARecdGE4BP6

100% gratuito, incluindo uniforme, material e EPIs.

Local: Rua Tupinambás, 80 Bairro Iguaçú- Ipatinga-MG