O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas para a 3ª edição do Planeta IFMG, que acontecerá entre os dias 22 e 24 de agosto. Realizado anualmente, o evento traz dezenas de atividades gratuitas, com temáticas diversas, que vão, por exemplo, do debate sobre combustíveis renováveis a minicurso de pilotagem de drone.

A programação é dividida em sete grandes áreas ou “ecossistemas”: pesquisa e divulgação científica; extensão e comunicação; ensino e aprendizagem; internacionalização; inovação e empreendedorismo; cultura, esporte e lazer; sociedade e inclusão.

As atividades serão gratuitas, online e abertas aos estudantes, servidores e público geral. Paralelamente, o Planeta IFMG abre as portas para os eventos acadêmicos: Seminário de Iniciação Científica, Seminário Saberes da Extensão, Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação e Mostra de Projetos de Ensino.

SOBRE A PROGRAMAÇÃO

Entre os temas tratados estão: inteligência artificial, empreendedorismo, fungos que atuam na maturação dos Queijos Artesanais Canastra e Serro, monitoramento de suinocultura, conteúdo digital para captação de clientes, introdução à Modelagem e Impressão 3D, redação do Enem, Programa Nacional de Alimentação Escolar, inteligência emocional, curso de pilotagem de drone, desenvolvimento de aplicativos e muitos outros. As atividades têm início a partir das 8h e os participantes devem se inscrever para acessar o link das respectivas salas.

A programação completa e o link de inscrições estão disponíveis na página do evento: www.even3.com.br/planetaifmg2023/

O QUE É PLANETA IFMG?

O evento é a evolução do Planeta Inovação, realizado nos anos de 2018 e 2019. A partir de 2021, o formato foi repensado para agregar temas ligados aos três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. Trata-se de um evento de natureza acadêmica destinado a dar amplo conhecimento às comunidades interna e externa do IFMG sobre as diversas ações realizadas por servidores e pelos estudantes.

Planeta IFMG 2023: 22 a 24 de agosto, online

Inscrições gratuitas até 24 de agosto

Inscrições e programação: www.even3.com.br/planetaifmg2023/

Mais informações: www.ifmg.edu.br