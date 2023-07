A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 58º Batalhão de Polícia Militar (BPM) promoveu a formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd) realizado no 1º semestre de 2023 em Coronel Fabriciano. A formatura foi presidida pelo comandante do 58º BPM, tenente-coronel Fabrício Pereira Silva. O evento contou com a presença de autoridades, representantes do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) e do Rotary Club de Coronel Fabriciano.

O programa, ministrado pelo sargento Duarte e pela soldado Naiara, assistiu cerca de 300 alunos do 5º e 7º ano de 3 escolas da rede púbica municipal de ensino, sendo elas: Escola Municipal Professor Francisco Letro; Escola Municipal Padre Deolindo Coelho e Escola Estadual Coronel Silvino Pereira.

Em 2023 o Proerd comemora 25 anos de sua implantação em Minas Gerais, e em Coronel Fabriciano 20 anos de aplicação do programa, deixando um legado de décadas, com a prestação de um serviço preventivo, ensinando de forma descontraída, lúdica e por meio de diversas formas pedagógicas, técnicas que auxiliam as crianças e adolescentes à dizer “não” às drogas.

Dessa forma, a Polícia Militar realiza seu papel principalmente ligado à prevenção, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias e ajudando a promover a paz social.

Estiveram presentes na formatura, o vice-prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca, o promotor de Justiça, Dr. Paulo Elias, secretário de Educação, Serra Negra e pelo vereador Zezinho do Sintrocell, e dos pais dos alunos.