Iniciaram na noite de ontem (30) e seguem até esta quinta-feira (31), no palco do teatro do Centro Cultural Usiminas as apresentações do projeto “Além dos Muros da Escola”, promovido pela Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O teatro foi invadido por dezenas de crianças e adolescentes cheios de energia e disposição, apresentando números especiais de dança, canto e teatro, como estágio prático do projeto “Além dos Muros da Escola”.

A programação envolveu 28 apresentações, com a participação de cerca de 450 estudantes. Uma plateia encantada, formada por pais, parentes, amigos, servidores das escolas e outros convidados acompanhou cada performance com olhos fixos no palco e muitos aplausos.

O projeto “Além dos Muros da Escola” estimula valores e talentos fora do ambiente escolar e nos entornos da escola, proporcionando conhecimento, da teoria à prática, com o suporte de equipes multiprofissionais.

A secretária de Educação do município, Patrícia Avelar, avalia que o evento realizado no Centro Cultural Usiminas é a coroação do projeto, momento de apresentar ao público o resultado de todo o esforço dos alunos e dos profissionais que instruem e monitoram as atividades: “Hoje, temos aqui a culminância do trabalho desenvolvido nas escolas, onde os alunos têm a oportunidade de mostrar todo o aprendizado e conhecimento adquiridos por meio do projeto na nossa escola de Tempo Integral”, disse.

Para o mês de outubro, como parte da mesma proposta e marcando o encerramento das atividades do projeto neste ano, está previsto o Festival de Xadrez, no Parque Ipanema.