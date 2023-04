Cerca de 70 professores da rede municipal de ensino de Açucena, na região do Vale do Aço, vão apresentar projetos sobre a aplicação do empreendedorismo no ambiente escolar durante a ‘Feira de Ideias’. A ação do Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura, é aberta ao público e será realizada nesta sexta-feira (28), das 14h às 15h, na quadra poliesportiva da cidade.

O evento tem o objetivo de capacitar os professores para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, com inserção do tema empreendedorismo na grade curricular. Os educadores vão abordar ideias que enfatizam o combate à evasão escolar, o incentivo à leitura e a utilização de jogos pedagógicos. A Feira marca o encerramento do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos e o início das ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) de maneira transversal à grade curricular em toda a rede municipal.

A analista do Sebrae Minas Vanessa Silva diz que o projeto auxilia a construção de novas realidades pedagógicas. “A educação empreendedora transforma vidas. É extremamente gratificante ver a materialização desse trabalho contribuindo para o desenvolvimento de mais um município. Trata-se de uma união de propósitos por um futuro melhor”, ressalta.

A secretária de Educação de Açucena, Leda Madureira, afirma que ensinar empreendedorismo nas escolas é uma tendência alinhada às habilidades exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pela ONU e pelo próprio mercado. “Atualmente, a escola que não desenvolver sua política pedagógica fundamentada em ensinamentos para a vida toda, tende a perder o sentido de um trabalho educacional eficiente”, destaca.

Serviço:

Feira de ideias – Encerramento do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos

Data: 28/4 (sexta-feira)

Horário: 14h às 15h

Endereço: Rua Alvima, 89, Centro