Terminam na segunda-feira (17) as inscrições para o Programa de Capacitação para Pessoas com Deficiência (PcD) da Cenibra. Serão oferecidos seis cursos técnicos totalmente gratuitos, com aulas semipresenciais, em parceria com o Colégio Técnico do Leste Mineiro – Colminas, em Coronel Fabriciano. O programa tem previsão de início em agosto. As inscrições podem ser feitas pelo site cenibra.gupy.io.

Os cursos técnicos oferecidos são em eletrotécnica, mecânica, administração, edificações, segurança do trabalho e logística. Além de bolsa integral para realização do curso, os alunos terão estágio garantido na Cenibra, com bolsa auxílio, transporte e alimentação na empresa. Para participar do processo seletivo, é necessário realizar o cadastro no site, apresentar a documentação pessoal e laudo que comprove a deficiência, residir no Vale do Aço, Belo Oriente, Naque ou Periquito e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

De acordo com a analista de RH da Cenibra, Lidiane Mendes Nazareno, o programa faz parte de uma série de inciativas de Diversidade e Inclusão adotadas pela empresa. “Temos como objetivo oferecer bolsa de estudos para as pessoas com deficiência que buscam a qualificação profissional para ingressarem no mercado de trabalho e desenvolver as suas potencialidades, por meio do estudo e do exercício de sua cidadania”, reforça.