Neste mês, a Ação Educativa do Instituto Usiminas vai oferecer à comunidade do Vale do Aço uma série de cursos gratuitos no Programa de Formação com Professores. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 212835), as atividades se estendem até novembro. A primeira edição acontece neste sábado (11/03), a partir das 10h. O curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Ulisses Carrilho, abre a programação no Centro Cultural Usiminas com uma discussão sobre como a arte contemporânea brasileira pode amparar debates sobre diversos temas na atualidade.

Também serão promovidos cursos sobre cultura indígena, questões de gênero, acessibilidade e antirracismo. Os interessados em participar podem se inscrever via Sympla, pelo link https://www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas, ou pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330. Haverá sorteio de ônibus gratuitos para viabilizar a visitação de estudantes de escolas públicas aos equipamentos culturais do Instituto Usiminas. Todos os cursos oferecem certificado.

Essa iniciativa reforça a atuação social continuada da Usiminas, por meio do Instituto Usiminas, nas comunidades. Com o Programação de Formação de Professores, a Ação Educativa busca assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, consolidando o compromisso da empresa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Para Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, é gratificante contribuir para o acesso à formação, estimulando o fomento do saber, especialmente no ano em que a Ação Educativa completa 20 anos. “É uma alegria poder direcionar ações em prol da formação humana e profissional, em mais uma ação que integra o sólido trabalho de atuação social da Usiminas, por meio do Instituto Usiminas. Oferecendo esses cursos gratuitos com importantes nomes da educação, esperamos contribuir para o desenvolvimento dos educadores”, salienta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

11/03 | Programa de Formação com Professores

O que podemos aprender com a arte contemporânea? – com Ulisses Carrilho

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas

15/04 | Programa de Formação com Professores

O que podemos aprender com a cultura indígena? – com Daniel Munduruku

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas

24/06 | Programa de Formação com Professores

O que podemos aprender sobre as questões de gênero? – com Renan Quinalha

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas

23/09 | Programa de Formação com Professores

O que podemos aprender com a acessibilidade? – com Estela Lapponi

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas

11/11 | Programa de Formação com Professores

O que podemos aprender com o antirracismo? – com Phelipe Rezende

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas