Professores e alunos de escolas municipais de Ipatinga, apresentaram, nesta quarta-feira (12), no Teatro Zélia Olguin, o resultado de um projeto desenvolvido pelo Museu da Pessoa, realizados com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação. Intitulado “Todo Lugar Tem História pra Contar”, o projeto mobilizou mais de 300 alunos de dez escolas municipais para registrar histórias locais e produzir um livro que recebeu o nome de “Ipatinga – Vale Doce de Memórias”. A iniciativa já havia sido realizada, também, com 200 alunos de cinco escolas públicas de Cubatão (SP), em 2022.

A apresentação contou com a participação de familiares, amigos e professores dos alunos envolvidos. O evento foi marcado por muita emoção e entusiasmo, de professores e estudantes das escolas municipais Everson Magalhães Lage, Nelcina Rosa de Jesus, Professora Maria da Conceição Pena Rocha, Deolinda Tavares Lamego, Carlos Drummond de Andrade, João Reis de Souza, Arthur Bernardes, Zélia Duarte Passos, Vilma de Faria Silva, Levindo Mariano.

De acordo com os organizadores do projeto, o objetivo é incentivar a pesquisa e a valorização da cultura local, além de estimular o interesse dos alunos pela história e pelas artes. Para isso, foram realizadas diversas atividades nas escolas participantes, como palestras, oficinas e saídas a campo para coleta de informações.

O resultado desse trabalho pode ser encontrado no livro “Ipatinga – Vale Doce de Memórias”, que reúne diversas histórias e curiosidades sobre a cidade e sua gente. A publicação será distribuída para as escolas participantes e as histórias serão publicadas no site acervo.museudapessoa.org. O livro é uma verdadeira viagem no tempo, que permite aos leitores conhecerem um pouco mais sobre a história e as tradições locais.

O sucesso do projeto “Todo Lugar Tem História pra Contar” mostrou que iniciativas como essa podem transformar a vida dos alunos e contribuir para o desenvolvimento cultural e social das comunidades.

O PROJETO

O Museu da Pessoa é um museu que tem como principal missão valorizar, preservar e disseminar histórias de vida de toda e qualquer pessoa, uma vez que considera que toda história de vida deve ser preservada como patrimônio da humanidade. A proposta foi convidar escolas municipais de ensino fundamental para participarem de uma formação na metodologia do Museu da Pessoa – a Tecnologia Social da Memória – com vistas à construção de um projeto sobre a memória dos moradores de Ipatinga, por meio da escuta e do registro das histórias de vida de pessoas nascidas no município ou não, mas que possuem um vínculo cultural e afetivo com a cidade.