Começou nesta quarta-feira (21) e vai até a próxima sexta-feira (23) em nove escolas de ensino Fundamental de Timóteo as apresentações teatrais do projeto MudaMundo. Encenado pelo grupo mineiro Real Fantasia (o mesmo de Tap Clowns), a encenação é uma adaptação de duas das seis histórias desenvolvidas pelo próprio projeto, sendo um momento lúdico, divertido para instigar a curiosidade sobre as aventuras do menino João, personagem principal das histórias que é cheio de ideias para mudar o mundo. Nas seis histórias, há situações que envolvem a família, a escola, o bairro e o meio ambiente.

OFICINAS

Nos dias 12, 13 e 14 de junho foram realizadas sete oficinas com duração de 3 horas cada para professores, pedagogos e direção das escolas municipais de Timóteo. Durante as oficinas foram entregues 1.300 conjuntos de seis livros da série MudaMundo para o município, totalizando 7.800 exemplares.

Além dos livros, os professores receberam dois cadernos com sugestões de atividades, bloco e certificado. Após a realização das oficinas, o restante do material deverá ser distribuído às escolas.

Nas oficinas para os professores, basicamente, foi reforçada a importância da sua atividade e da referência positiva que eles podem significar nas crianças – muitas vezes sendo transformadora e inesquecível. Nas oficinas sãos trabalhadas a autoestima do professor e a valorização do seu papel como agente de transformação e, principalmente, como referência de ética e dignidade para as crianças.

O MudaMundo é um projeto que tem a finalidade de colaborar com as várias questões envolvidas em sala de aula com o objetivo de contribuir com o professor no resgate de valores, como respeito, gentileza, diálogo, cuidado e muitos outros.