Professores da rede pública de ensino de Timóteo foram apresentados ao Projeto Turismo Pedagógico lançado ontem (27) no auditório da prefeitura. O encontro foi marcado pelas presenças do prefeito Douglas Willkys, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura Hiller Félix, do coordenador de Turismo Ernani Bittencourt e da gerente pedagógica Sirlaine Castro Araújo.

“Uma cartilha sobre o tema foi produzida para sensibilizar, entender e cuidar dos marcos turísticos, históricos e arquitetônicos do nosso município, para valorizar tudo que é importante para o desenvolvimento da cidade. Nossos alunos já crescerão com essa consciência preservacionista e de valorização dos pontos turísticos de Timóteo”, conta o prefeito Douglas.

O convidado especial da noite, Bruno Cunha Minafra, turismólogo, pós-graduado em Gestão Cultural e Patrimônio Histórico, falou sobre a importância de se desenvolver novos olhares para o Turismo local. A servidora Regiane Lacerda Almeida Santos, por sua vez, apresentou o Projeto Turismo Pedagógico aos participantes do encontro e esclareceu o que é necessário para que o turismo aconteça como: infraestrutura, atrativos, hospitalidade, equipamentos e serviços, entre outros. O coordenador de Turismo, Ernani Bittencourt apresentou os principais pontos turísticos da região e explicou a importância histórica de cada um.