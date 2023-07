A Secretaria de Saúde de Ipatinga, por meio da Vigilância Sanitária, realizará uma palestra voltada para os profissionais da área de estética na próxima segunda-feira (10), das 13h às 17h, no auditório da faculdade Anhanguera (antigo Pitágoras), no bairro Horto.

O objetivo do evento é fornecer informações e orientações essenciais sobre as diretrizes de trabalho do departamento, bem como ressaltar a importância de manter boas práticas para garantir a qualidade e a segurança nos serviços prestados.

A palestra será ministrada por fiscais municipais, especialistas da Vigilância Sanitária. Durante o evento serão abordados temas como as rotinas de fiscalização realizadas pela equipe especializada da Vigilância Sanitária nos estabelecimentos; a relevância das adequações necessárias para a saúde tanto dos clientes quanto dos profissionais, e os principais cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

“É fundamental que os proprietários e profissionais de salões de beleza estejam cientes das práticas de fiscalização adotadas pela equipe da Vigilância Sanitária. Além disso, é crucial compreender a importância de manter as condições adequadas para preservar a saúde dos clientes e dos profissionais”, ressalta a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Laressa Almeida.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação dos profissionais de salões de beleza nessa palestra, pois ela fornecerá informações valiosas para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados. A adesão a boas práticas contribui para a imagem do estabelecimento e, acima de tudo, para a saúde dos clientes e dos próprios profissionais.

DICAS

Dicas importantes para a saúde do profissional e do cliente serão apresentadas durante a palestra, incluindo:

– Os profissionais de beleza podem desenvolver reações alérgicas aos produtos utilizados no salão;

– Há risco de os profissionais desenvolverem varizes, problemas posturais e lesões por esforços repetitivos (LER);

– Por meio de sangramentos, pode-se transmitir Aids e hepatites B e C;

– Técnicas estéticas específicas ou por meios invasivos, como aplicação de produtos injetáveis, são tratamentos que somente médicos podem realizar;

– É recomendado realizar a retirada de restos de cabelos imediatamente após os cortes, entre os atendimentos de clientes.