O Sebrae Minas realizará o curso Bootcamp – Imersão em Modelos de Negócios em Ipatinga nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Essa oportunidade destina-se a pessoas que desejam abrir uma empresa ou repensar o modelo de negócio atual. A capacitação tem vagas limitadas, e os interessados devem se inscrever por meio deste site.

Durante o curso, os participantes terão acesso a estratégias e ferramentas para desenvolver suas ideias e projetos, desde a concepção até a execução. Em um total de 24 horas divididas em seis módulos, serão abordados os seguintes temas: mindset empreendedor; compreensão do cliente e do mercado; identificação de problemas e busca de soluções; prototipagem e desenvolvimento de um produto viável mínimo; estratégias de vendas e modelos financeiros. Além disso, serão apresentadas abordagens como Lean Canvas, storytelling e pitch.

O termo “bootcamp” tem origem nos treinamentos militares intensivos dos Estados Unidos. No contexto empresarial, essa abordagem é adotada para promover habilidades empreendedoras, oferecendo treinamentos rápidos e intensos que apresentam ferramentas de gestão. “O curso explora ferramentas e métodos ágeis, os mesmos que fazem parte da rotina das equipes de desenvolvimento de produtos e serviços nas maiores empresas do mundo, que são fundamentais para a validação de modelo de negócios.”, explica Anderson Pimentel, analista do Sebrae Minas.

Serviço:

Bootcamp em Ipatinga

Data: 7, 8 e 9 de agosto

Horário: 9h às 18h

Local: Sebrae Minas – Av. Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre, Ipatinga

Inscrição: https://oferta.sebraemg.com.br/bootcamp-presencial

Mais informações: (31) 3830-3300