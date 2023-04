Donas de pequenos negócios e empreendedoras de Belo Horizonte e Região Metropolitana do segmento de alimentação fora do lar, já podem se inscrever no “Elas na Gastronomia”, movimento promovido pelo Sebrae Minas que oferece capacitação para mulheres desenvolverem suas características empreendedoras. Entre as iniciativas está o evento que será realizado na próxima semana (11/04) na capital mineira, com o lançamento do primeiro programa de aceleração voltado para mulheres que atuam no segmento da gastronomia, As interessadas podem se inscrever pelo site.

Desde 2021, o “Elas na Gastronomia”, movimento criado para empoderar e reconhecer a competência e talento das mulheres no comando de negócios da gastronomia e alimentação de Belo Horizonte e Região Metropolitana, promove experiências que criam oportunidades de conexão entre as empreendedoras, de forma que elas levem essa inspiração para outras mulheres.

“Apesar de a participação das mulheres na gastronomia ser historicamente maior, grande parte das cozinhas renomadas ainda tem homens como chefs. Atentos a isso e também à percepção de que a maior parte dos clientes na área de gastronomia eram mulheres, o Sebrae Minas desenvolveu estratégias específicas para incentivar o público feminino. Assim foi criado o “Elas na Gastronomia”, explica o presidente Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

No evento da próxima terça-feira (11), haverá a palestra “Como ter uma marca que impacta no crescimento do seu negócio”, com a consultora de marketing Isabela Lapa. As empreendedoras receberão orientações sobre a diferença entre marca pessoal e profissional, como tornar seu negócio conhecido e valorizar o nome da sua empresa construindo uma boa reputação no ambiente digital e físico.

Após a palestra, as participantes irão conhecer mais sobre 1º Programa de Aceleração para Mulheres Empreendedoras da Gastronomia de Minas Gerais. A iniciativa vai acompanhar e orientar 100 mulheres mineiras donas de negócios no segmento de alimentação fora do lar. As selecionadas receberão consultorias em gestão de negócios, acesso à mercados, marketing digital e vendas. Elas também terão o acompanhamento de um renomado chef da cozinha mineira que auxiliá-las na evolução e no crescimento dos empreendimentos.

O movimento “Ela na Gastronomia” faz parte do programa “Prepara Gastronomia”, promovido pelo Sebrae Minas, que já ofereceu suporte empresarial, estratégias e ferramentas para 3,5 mil empresas de alimentação em 60 municípios do estado alavancarem seus negócios. Por meio da iniciativa também foi possível mapear a identidade gastronômica de seis regiões em Minas Gerais e apoiar a promoção de 27 festivais gastronômicos no estado, valorizando ainda mais a culinária mineira.

PROGRAMAÇÃO:

17h – Credenciamento e café de boas vindas

17h30 – Abertura do evento e palestra “Como ter uma marca que impacta no crescimento do seu negócio”, com a consultora de marketing e capacitação para negócios Isabela Lapa.

18h45 – Lançamento do 1º Programa de Aceleração para Mulheres Empreendedoras da Gastronomia de Minas Gerais.

Serviço:

Elas na Gastronomia

Data: 11 de abril

Horário: 17h

Local: Sebrae Minas — Avenida Barão Homem de Melo, 329 — Nova Granada

Inscrições: pelo link