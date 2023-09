Mais de 600 estudantes e educadores do 4ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas e particulares de Timóteo participaram da passeata, na manhã de ontem (19), na Praça 1º de maio, para marcar a Semana Nacional de Trânsito, celebrada em todo o País de 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, o objetivo da ação foi mobilizar a sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente.

A ação foi realizada pela parceria entre Fundação Aperam Acesita, Prefeitura de Timóteo, 85ª Cia. de Polícia Militar de Minas Gerais, Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Coronel Fabriciano, Saritur e Rotary Club de Acesita. O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys; o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino; a superintendente da SRE, Edvania Lana, e secretários do Executivo municipal participaram da passeata.

Juliana Jácome, coordenadora de projetos da Fundação Aperam, reforça a importância das ações que marcam a Semana Nacional de Trânsito. “A passeata também marca o encerramento das atividades realizadas nas escolas, por meio do projeto Transitolândia, desenvolvido ao longo do ano com os alunos. Eles se tornam multiplicadores das regras de trânsito com a experiência, pois tiveram a oportunidade de também realizar uma visita a nossa pista de trânsito”, enfatizou.

CNH MIRIM

No encerramento da passeata, os participantes receberam uma CNH Mirim, como forma de habilitá-los a multiplicar boas práticas no trânsito. A carteirinha reconhece a participação dos estudantes no projeto Transitolândia, realizado há 25 anos em Timóteo. O projeto ensina educação no trânsito, com atividades em sala de aula e com a experiência de andar de bicicleta no espaço que simula o trânsito de uma cidade. Estudantes de escolas municipais de Coronel Fabriciano, Jaguaraçu e Marliéria também participaram do projeto.

Também presente na passeata, a sargento da 85ª Cia. de Polícia Militar, Lindamar Andrade, está no projeto Transitolândia em Timóteo desde a sua implantação. “O CTB prevê educação no trânsito desde os primeiros anos escolares. Educar as próximas gerações de motoristas que vão estar no trânsito amanhã é muito gratificante. Sabemos que as crianças absorvem tudo muito rápido. Vejo muitos alunos que passaram pelo projeto Transitolândia, hoje motoristas, que se lembram da experiência. Graças às parcerias, em Timóteo, temos funcionado todos os anos, nesses 25 anos, a todo vapor com a iniciativa”, frisou.