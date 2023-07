A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio da Seção de Inclusão Produtiva (Seinp), promoveu na tarde desta quinta-feira (13), no plenário da Câmara de Ipatinga, o seminário “Mulher e Trabalho”. O foco principal foi destacar a importância da disseminação de políticas públicas voltadas para mulheres, assim como a inserção da mulher no mercado de trabalho.

A equipe da Seinp faz importantes articulações com empresas privadas e públicas de Ipatinga, mantendo parcerias para inserir jovens e adultos no mercado de trabalho, nos últimos dois anos aproximadamente 350 usuários passaram pela Seção.

“Nosso trabalho vem sendo destaque na região. Excelentes colocações vêm sendo obtidas para usuários do Acessuas (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), como Jovem Aprendiz, Jovem Trabalhador e Primeiro Emprego”, destacou a secretária de Assistência Social do município, Jany Mara Bartolomeu.

O trabalho da Seção é fundamental para os usuários, uma vez que promove constantemente a emancipação das famílias e a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. É importante ressaltar ainda que o programa se caracteriza pelo desenvolvimento de ações coletivas, abordando temas relacionados a mulheres e sua inserção no mercado de trabalho.

O programa tem como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Rede Cidadã, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Faculdade Única.

SOBRE O PROGRAMA

A Seção de Inclusão Produtiva, como o próprio nome já diz, surge como iniciativa da Política Nacional da Assistência Social para promover aos usuários da secretaria especializada na área a oportunidade de acesso ao mundo do trabalho.

Tem como eixos de atuação a identificação e sensibilização de usuários; o desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação sobre o mundo do trabalho; o acesso a oportunidades e o monitoramento do percurso de seus usuários no mundo do trabalho.

“É estratégia presente em todas as ações a articulação com a rede socioassistencial, tendo as demais políticas e classes empresariais como parceiros na promoção de oportunidades”, explica Jany Mara Bartolomeu.