A Comunidade Espírita Amor, Luz e Esperança (Ceale) de Ipatinga, por meio da Área de Orientação Mediúnica (AOM), promove no próximo dia 15/04 (sábado) o Seminário “Os Desafios da Mediunidade em Tempos de Transição”. O evento é gratuito e ocorrerá das 14h às 18h, na sede da instituição, localizada na Rua Joaquim Gonçalves Rosa, nº 536, Bairro Bom Jardim.

O encontro é uma oportunidade de reflexão para os evangelizadores de como prosseguir a evangelização dentro do atual momento de transição que estamos vivendo em nosso planeta. Serão abordados diversos assuntos trazendo as possibilidades de superá-los.

Durante o evento será feito o lançamento oficial da obra ”O Calvário dos Médiuns”, do Espírito Antônio Loreto Flores, psicografada pelo médium José Francisco.

Para participar, basta se inscrever através do WhatsApp (31) 99169-1502 e falar com Camila. O evento é gratuito, sendo que, a Comunidade Espírita Amor, Luz e Esperança, pede apenas, que no dia do evento, os participantes tragam um lanche e uma bebida não alcoólica para que seja compartilhado entre os presentes.

Serviço:

Seminário “Os Desafios da Mediunidade em Tempos de Transição”

Data: 15/04/2023

Horário: das 14h às 18h

Local: Ceale – Rua Joaquim Gonçalves Rosa, nº 536, Bairro Bom Jardim – Ipatinga/MG