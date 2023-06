Muitas pessoas se questionam o que é o MBA. A sigla em inglês Master in Business Administration representa um curso de pós-graduação lato sensu, voltado à atuação prática profissional. O MBA é direcionado para os profissionais que querem aprimorar suas habilidades de liderança e gestão.

Segundo dados da pesquisa realizada pela Usiminas o setor de comércio e serviços além da área industrial tem crescido no Vale do Aço. Desde 2021, foram contratados cerca de R$ 500 milhões na região, pela Usiminas e Usiminas Mecânica.

O curso de MBA em Gestão Inovadora de Negócios, oferecido pelo Senac em Ipatinga, destaca a importância da qualificação profissional para os profissionais que desejam impulsionar suas carreiras. Ao promover o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades nas áreas de inovação, pessoas, negociação, marketing e mercados, o MBA proporciona o aprimoramento das competências pessoais e profissionais dos alunos.

Segundo Edson Moura, coordenador de Pós-graduação do Senac em Minas, a qualificação profissional obtida por meio do MBA tem um impacto significativo na carreira de um funcionário. “Os cursos de MBA oferecidos pelo Senac em Minas são reconhecidos pela qualidade e tradição na formação de profissionais capacitados. Os egressos desses cursos têm a oportunidade de desenvolver conhecimentos gerenciais em diversas áreas, o que os torna aptos a enfrentar os desafios do mercado de trabalho e encontrar soluções inovadoras.”

Além do conhecimento técnico, adquirir conhecimentos especializados em áreas específicas por meio de um MBA traz diversos benefícios. Os programas de Pós-Graduação do Senac em Minas foram desenvolvidos para profissionais que atuam em áreas estratégicas, abrangendo gestão, gastronomia, hotelaria, meio ambiente, educação, saúde, tecnologia e inovação. “As matrizes curriculares dos cursos de MBA foram elaboradas para desenvolver competências profissionais nas áreas de gestão de pessoas, finanças, projetos, planejamento e inovação, permitindo discussões práticas e soluções para os problemas enfrentados pelas organizações”, completa Edson.

A qualificação profissional adquirida por meio do MBA é valorizada pelo mercado de trabalho. De acordo com Edson Moura, pesquisas mostram que profissionais com um MBA recebem, em média, 15% acima da média salarial do mercado em comparação com aqueles sem essa titulação.

“Durante o MBA, além do conhecimento técnico, são desenvolvidos outros aspectos importantes da qualificação profissional. Com uma carga horária total de 424 horas, os cursos de MBA proporcionam a ampliação e aprofundamento de debates focados em situações reais do ambiente corporativo, promovendo o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades”, conclui o coordenador.

OPORTUNIDADE NA ÁREA

O Senac em Ipatinga está com vagas para o MBA em Gestão Inovadora de Negócios. As aulas terão início no dia 2 de junho e os interessados podem fazer as matrículas na unidade localizada na rua Itajubá, 250, Centro.

Segundo o diretor da unidade, Helielson Ribeiro, o MBA em Gestão Inovadora de Negócios visa atender a uma tendência cada vez mais forte do mercado em trazer inovação para o universo dos profissionais já graduados, tanto para líderes quanto para empresários e profissionais que trabalham com gestão de pessoas e processos. “É importante entender que a inovação vai muito além da transformação digital. O curso do Senac aborda também o design thinking, a experiência com o cliente externo, além de trabalhar a parte comportamental, como atrair e reter talentos para a empresa e como atrair e fidelizar clientes diante de um mercado cada vez mais concorrido.”

Serviço:

Curso MBA em Gestão Inovadora de Negócios

Endereço do Senac em Ipatinga: Rua Itajubá, 250 – Centro

Informações: E-mail _centralipatinga@mg.senac.br; Telefone (31) 3801.1201; Whatsapp 0800 724 44 40.