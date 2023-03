O Senac em Ipatinga realiza nesta quinta-feira (30), o workshop gratuito Carreira Profissional – Currículo, Entrevista e Marketing Pessoal, às 19h, na unidade localizada na Rua Itajubá, 250 – Centro. Ao todo, serão 40 vagas preenchidas por ordem de chegada. Quem preferir se adiantar pode entrar em contato pelo telefone 3801-1200.

A oficina dará continuidade às ações realizadas pelo Sistema Fecomércio na Rua, evento que aconteceu em Ipatinga na última semana e que promoveu cinco dias de programação com atividades gratuitas itinerantes destinadas à população local.

Dentre as ações, estava a tenda do Rede de Carreiras, um serviço gratuito do Senac em Minas que conecta empresas e pessoas interessadas em oportunidades de trabalho. Durante o evento, uma equipe de funcionários da instituição atendeu o público interessado em fazer o cadastro do currículo e encontrar vagas em sua área. Ao todo, mais de 40 pessoas foram atendidas.

O workshop gratuito Carreira Profissional – Currículo, Entrevista e Marketing Pessoal será uma forma de preparar os candidatos para as vagas de emprego. Na atividade, a docente Adriana Martins Moreira Silva, abordará a importância do planejamento de carreira, explicará sobre o perfil do profissional que o mercado procura, o que é o marketing pessoal e fará uma apresentação de como se portar em uma entrevista de emprego e no ambiente de trabalho.

“Às vezes, as pessoas fazem um currículo, tiram 50 cópias, saem distribuindo nas empresas e nunca são chamadas para uma entrevista. O currículo precisa ser personalizado para a vaga existente. Além disso, é importante ter uma boa apresentação pessoal, evitar comparecer à entrevista vestido de forma inadequada e usar linguagem inapropriada, entre outros exemplos de problemas que prejudicam quem busca uma oportunidade profissional”, pontua Adriana.

Serviço:

Workshop Carreira Profissional – Currículo, Entrevista e Marketing Pessoal

Endereço: R. Itajubá, 250 – Centro

Data: 30/03

Horário: 19h

Inscrições: pelo telefone 3801.1200