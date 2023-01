O Senac é conhecido nacionalmente como uma instituição de profissionalização aberta à sociedade, que oferece a chance do aluno de ser protagonista e buscar a sua qualificação de forma ativa e dinâmica, compreendendo todo o processo.

A unidade em Ipatinga se destacou no último ano qualificando profissionais para o mercado. Entre os cursos mais procurados, está o Técnico em Administração, que de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, está entre as nove áreas em que mais estão contratando no Brasil.

“O curso Técnico em Administração dá ao estudante conhecimentos amplos, que o possibilitam trabalhar em inúmeras áreas, o que aumenta muito a empregabilidade”, explica o docente Rodrigo Mendes.

PALESTRAS GRATUITAS

Pensando nisso, a unidade de Ipatinga disponibilizará palestras gratuitas na área da gestão, de forma a servir de orientação para os interessados em entender mais sobre o setor.

Confira a programação:

– 25/01 – Das 19h às 21h

Marketing Pessoal e Sucesso Profissional

– 26/01 – Das 19h às 21h

Mercado e Possibilidades: O que faz o Profissional Técnico em Administração

Rodrigo Mendes, um dos docentes palestrantes, abordará a importância dos temas na formação de um profissional completo e disputado pelo mercado. “Trataremos a formação holística do indivíduo (profissional), destacando a relevância das Skills e Quocientes”, explica.

Ao final da palestra será realizado sorteio de brindes e os participantes poderão conhecer a estrutura, os laboratórios e equipe da unidade escolar. Além disso, os participantes passarão a ter desconto em cursos da instituição.

O MERCADO DE TRABALHO

Nos últimos anos, a taxa de desemprego no Brasil teve uma diminuição contínua. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2022, houve um recuo de 8,7%. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Ipatinga é um dos municípios que mais geraram empregos formais em 2022, tendo alcançado o 10º lugar entre os 853 municípios de Minas Gerais.

A preocupação dos brasileiros em conseguir um emprego com carteira assinada e, consequentemente, uma estabilidade é grande. Por outro lado, as empresas estão cada dia mais exigentes na hora de contratar. Já não basta apenas ter vontade de trabalhar, é preciso se destacar. É necessário desenvolver habilidades e competências que vão além do currículo básico e a sala de aula propicia as vivências soft skills que são tão valorizadas no mercado.

Os conteúdos trabalhados contemplam conhecimentos que têm sido cobrados e que estão em alta no mercado atualmente. Entre eles: Marketing Digital, Inteligência de Mercado (dados e informações), e-commerce, Logística, Gestão de Pessoas, Empreendedorismo; além daqueles que são essenciais a qualquer empresa, RH, Marketing, Finanças, Produção.

“A necessidade da região do Vale do Aço em ter profissionais que atuem nos mais diversificados campos, em organizações públicas e privadas de segmentos variados, tais como das áreas de comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa, corrobora a demanda por este profissional”, pontua.

SENAC EM IPATINGA

No Senac em Ipatinga, o aluno tem uma variedade de cursos. Na área técnica, as opções são: Administração, Informática e Segurança do Trabalho. Os cursos de MBA são na área de Gestão. E para alunos de 14 a 24 anos, que estão vinculados a empresas, a unidade oferece também cursos de Aprendizagem Comercial.

A unidade está em Ipatinga desde 2002 e em 2011 foi inaugurado o atual Centro de Educação Profissional. Além dos cursos, a unidade oferta à comunidade ações em parceria com entidades de classe e empresas, como aferição de pressão, dicas de saúde, palestras em escolas para jovens e adultos.

O Senac em Ipatinga abrange a região do Leste de Minas, atendendo a 33 municípios, com destaque para Guanhães, Belo Oriente, Inhapim e Santana do Paraíso.

Serviço:

Palestras na área de Gestão e Comércio no Senac Ipatinga

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: das 19h às 21h

Local: Rua Itajubá, 250, Centro, Ipatinga

Telefone: 0800 724-4440 ou atendimento.ipatinga@mg.senac.br

Link para palestra dia 25/01: https://bit.ly/Palestra2501

Link para palestra dia 26/01: https://bit.ly/Palestra2601