Já estão abertas as inscrições para os 24 cursos técnicos ofertados pelo Senai em Minas Gerais. Até o dia 10 de agosto, alunos de todo o Estado poderão se matricular em uma das 4,6 mil vagas disponíveis com condições especiais. Neste ano, a primeira mensalidade custará R$ 79,90. Depois, a partir da segunda parcela, o investimento mensal será fixo até o final do curso, de acordo com a unidade, a turma e o turno escolhidos pelos estudantes.

No Vale do Aço estão disponíveis os cursos Técnicos em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica, no Senai de Ipatinga e Técnico em Segurança do Trabalho, na Unidade Senai de Timóteo.

As aulas têm início previsto para o dia 16/08 e a duração dos cursos varia conforme a modalidade escolhida. Outra novidade é que, em 2023, as matrículas poderão ser realizadas pelo portal do Senai-MG e também por meio da plataforma Futuro.Digital. Após a inscrição virtual, é necessário comparecer à unidade Senai para apresentar os documentos previstos no edital e assinar o contrato.

Através de metodologias de ensino que unem a teoria e a prática, os alunos são preparados para o mercado de trabalho em um ambiente inovador, tecnológico e interativo.