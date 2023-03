Serão abertas nesta terça-feira (14) as inscrições residuais da 3ª edição do Trilhas de Futuro, programa do Governo de Minas que oferece cursos técnicos gratuitos à população. Para àqueles que têm interesse em garantir uma vaga em uma das unidades do Senai-MG, considerado o maior complexo de educação profissional da América Latina, as inscrições vão até o dia 28 de março.

Alunos de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão se inscrever, neste link, até o dia 28/03. Também podem participar aqueles estudantes que já concluíram o ensino médio. Vale lembrar que não há restrição de idade para se matricular.

Após se inscrever no site do programa, o candidato terá dois dias úteis para confirmar a matrícula presencialmente na instituição escolhida, portando a documentação prevista no edital. Caso contrário, o estudante perderá o direito à vaga.

Para Ricardo Aloysio, gerente de educação profissional do SENAI-MG, o Trilhas de Futuro é um programa que permite que a formação técnica seja difundida em todo o Estado, qualificando profissionais que, em breve, poderão ser encaminhados como mão de obra para o setor produtivo.

Além da capacitação gratuita, os alunos selecionados receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação, que neste ano será de R$ 20 por dia. A previsão é que as aulas tenham início em abril.