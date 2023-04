O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para o processo seletivo da Aprendizagem Industrial. O curso é gratuito e oferece aos jovens uma formação profissional de qualidade, visando a inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais importantes para a carreira.

Podem participar jovens entre 14 e 23 anos de idade, que concluem o curso antes de completar 24 anos. As inscrições encerram amanhã, dia 26/04, e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.senaimg.com.br.

Nas Unidades Senai da Regional Vale do Aço serão ofertados os seguintes cursos: Senai de Ipatinga – Aprendizagem Industrial em Auxiliar de Logística e Confecção do Vestuário. Senai de João Monlevade – Aprendizagem Industrial em Manutenção Eletromecânica e Manutenção Mecânica de Maquinas Industriais. Senai de Timóteo – Aprendizagem Industrial em Auxiliar de Logística, Controle de Qualidade, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e Pedreiro de Edificações.

O processo seletivo é composto por provas presenciais e os jovens selecionados começarão as aulas no segundo semestre de 2023. Além disso, há a possibilidade de alguns jovens serem contratados pela indústria como aprendizes, recebendo uma bolsa de estudos e investindo na qualificação e formação de excelentes profissionais.

A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação dos profissionais da indústria e proporcionar aos jovens uma formação profissional de qualidade, sem custos. Com isso, os participantes podem desenvolver habilidades técnicas e comportamentais importantes para a carreira e ter uma experiência prática no mercado de trabalho.

Essa é uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Inscrições podem ser feitas no site do Senai.