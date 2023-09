O Senai Rinaldo Campos Soares, em Ipatinga, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional em Mecânico de Máquinas Industriais e Operador de Empilhadeira.

Interessados no curso de Qualificação Profissional em Mecânico de Máquinas Industriais têm até o dia 22/09 para se inscrever. Os pré-requisitos são: Ensino Fundamental II Incompleto e ter idade mínima de 16 anos. Já o curso de Qualificação Profissional em Operador de Empilhadeira, as inscrições encerram no dia 29/09. É necessário estar no Ensino Fundamental II incompleto; ter idade mínima de 18 anos; possuir CNH B ou superior. Em ambos os cursos, as aulas serão ministradas das 7h30 às 17h, no Senai, em Ipatinga.

“A falta de mão de obra qualificada é um gargalo enfrentado por diversas empresas na região, e se tornou motivo de preocupação recorrente na hora da contratação. Esse é um dos objetivos do Senai em ofertar cursos gratuitos, de curta e média duração, para atender essas demandas mais emergenciais”, pontua Bráulio de Oliveira, supervisor técnico do Senai.

As inscrições serão feitas somente na secretaria da unidade que fica na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga. Mais informações: 31 3822-9604.