Foram abertas nessa quinta-feira (2), as inscrições para a 3ª edição do programa Trilhas de Futuro. Alunos de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º ano do Ensino Médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão se inscrever, por meio de formulário eletrônico, até o dia 15/02.

Também podem participar aqueles estudantes que já concluíram o Ensino Médio, e não há restrição de idade para matrícula nos cursos.

No Vale do Aço estão sendo disponibilizadas vagas nas Unidades Senai de Timóteo com cursos técnicos em Eletrotécnica e Edificações; já em Ipatinga, vagas para os cursos técnicos em Mecânica, Energias Renováveis, Automação, Metalurgia, Eletrotécnica, Eletromecânica, Edificações, Eletroeletrônica e Segurança do Trabalho.

Além da capacitação gratuita, os estudantes selecionados receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação, que neste ano será de R$ 20 por dia. A previsão é que as aulas tenham início em abril.

O catálogo de cursos disponíveis na 3ª edição do Trilhas de Futuro está disponível aqui.

Mais informações no Senai – Timóteo: 31 3848-1198 / Ipatinga: 31 3822-9604