A Tríade Fibra fechou parceria com o Sebrae Minas e será a internet oficial do Transformando o Futuro, responsável pela transmissão ao vivo para todo país. O evento será realizado nesta sexta-feira (16) no Estádio Ipatingão, em Ipatinga, e deverá reunir milhares de estudantes do ensino fundamental e médio presencialmente.

A gerente administrativa da Tríade Fibra ressalta a importância de apoiar iniciativas voltadas para educação, pois é uma oportunidade de despertar comportamentos empreendedores necessários para que cada estudante possa construir o seu próprio futuro.

O Transformando o Futuro surgiu da necessidade de desenvolvimento da educação empreendedora no Vale do aço. O evento promete ser uma grande aula de inspiração com depoimentos de vários artistas – Bianca Andrade (Boca Rosa), Rafael Cortez, Camilla de Lucas, Sharon Morais e Luan Kovarik “Jon Vlogs”- que são nomes bem conhecidos do público.

O evento é completamente gratuito e online, increva-se neste link: https://www.sympla.com.br/evento-online/transformando-o-futuro/2008444

SOBRE A TRÍADE FIBRA

A provedora foi eleita como melhor Internet Gamer de Ipatinga e Santana do paraíso. Com sua sede localizada no Bairro Canaã, a Tríade Fibra conta com mais de 1.600 km de fibra ótica lançada no Vale do Aço, atendendo as cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso, as regiões de Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.

Serviço:

Transformando o Futuro

Data: 16/06 – sexta-feira

Horário: 8h às 10h – 14h às 16h

Horário de abertura: 7h45

Local: Ipatingão