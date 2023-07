Com o tema “Ciência, Cultura e Diversidade dos Povos: saberes em prol da vida”, o programa UFMG Jovem chega à 24ª edição, com o objetivo de propiciar o intercâmbio de ideias entre a universidade e a educação básica e profissional, além de professores e estudantes de escolas de todo o Estado de Minas Gerais.

Podem participar da feira escolas das redes públicas e privadas de Minas Gerais, que sejam da Educação Infantil, Ensino Fundamental e médio, incluídas as modalidades da educação profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de autores e coautores de trabalhos concluídos e em desenvolvimento, desde que apresentem resultados parciais. As submissões destes trabalhos devem ocorrer até o dia 10/08, por meio do site do evento.

Além da tradicional feira da educação básica, as inscrições estão abertas também para as seguintes atividades: Conversa com Cientistas, #ExploraUFMG e o desafio “Como podemos promover a valorização e o respeito entre os povos? ”.

O evento abre espaço também para a participação das feiras de ciências regionais e locais realizadas em Minas Gerais. Elas terão a oportunidade de indicar trabalho para apresentação. Essa participação é feita por meio da filiação da feira a UFMG Jovem. As demais informações estão disponíveis na chamada da 24ª UFMG Jovem.

HISTÓRIA

A UFMG Jovem ocorre desde 1999. Em 2010, a iniciativa passou a ser organizada pela Diretoria de Divulgação Científica (DDC), vinculada à Pró-reitoria de Extensão (Proex).

Em 2022, participaram da feira da educação básica estudantes e professores de 38 escolas públicas e privadas de Minas Gerais. Foram premiados 12 trabalhos, por área do conhecimento, e quatro professores destaque. Ao todo, foram apresentados 113 trabalhos do ensino médio e 25 do ensino fundamental.

O objetivo é construir espaço para a interação entre universidade e educação básica e intercâmbios de ideias a partir da divulgação dos trabalhos produzidos. O evento também busca a integração dos participantes e o estímulo à cultura científica e práticas pedagógicas inovadoras para a formação de futuros cientistas.