O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) formou a primeira turma de Médicos Veterinários formados em uma instituição de ensino superior da Região Metropolitana do Vale do Aço. Na oportunidade, 79 acadêmicos receberam a titulação de bacharéis.

O delegado do Conselho Regional de Medicina Vaterinária (CRMV), Dr. Rômulo Edgard Nascimento, ressaltou a importância da formação de profissionais que conhecem a fundo as necessidades do Vale do Aço. “A Medicina Veterinária, até então, era uma área que não possuímos a formação profissional na Região, e ter profissionais formados aqui faz toda a diferença. Precisamos ter e valorizar as pessoas que conhecem nosso Vale do Aço, isso valoriza a profissão e beneficia a população local”, finaliza.

Implantado em 2018, o curso de Medicina Veterinária caminhou e se desenvolveu junto à turma, segundo o coordenador Dr. Renato Travassos Beltrame. “Por serem os pioneiros, podemos dizer que os estudantes construíram o curso junto aos docentes e ao Unileste. Eles inauguraram a Clínica Veterinária, a Fazenda-Escola, a Clínica de Animais Silvestres e toda a estrutura de ponta que a instituição hoje oferece para a formação profissional”.

“Não há dúvidas que para o aprendiz, uma infraestrutura como a oferecida pelo Unileste, com possibilidade de vivências diversas, promove uma formação substancial, de pessoas que compreendem seu papel para com a sociedade. Em tantos anos de carreira, é uma alegria muito grande participar da formação desses novos profissionais”, declara o docente Me. Lélio Costa e Silva, referência em Medicina Veterinária na Região e paraninfo da primeira turma de Medicina Veterinária do Unileste.