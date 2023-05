A Universidade Corporativa Usiminas inaugurou no Unileste, Centro Universitário Católico do Leste de Minas, no mês de maio, espaços para treinamentos de seus colaboradores e colaboradoras em Ipatinga. A partir de agora, os alunos contarão com sete salas amplas e equipadas, além de um laboratório de informática.

“A iniciativa, que reforça nosso DNA de Inspirar e Desenvolver Pessoas, está em linha com as solicitações dos empregados da planta de Ipatinga que valorizam ainda mais as capacitações em ambientes externos, pois acreditam serem mais adequados ao aprendizado, permitindo maior foco e compartilhamento de experiências”, explica o diretor Corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação, Cesar Bueno.

Além do Unileste, a Usiminas tem espaços em outras instituições de ensino da cidade. Ao todo, a unidade de treinamento externo da companhia, em Ipatinga, conta com 11 salas e capacidade total de 500 lugares. Estão localizadas nos bairros Horto e Bom Retiro, fruto de uma parceria com o Unileste, Senai e o Colégio Técnico da FSFX.