O Projeto Mentoria Plano de Vida da Usiminas está com inscrições abertas até o dia 10 de setembro (domingo). Este ano será realizada a 3ª edição do programa que contará com a participação de 100 colaboradores da companhia que serão os mentores de 100 estudantes da rede pública de ensino. Os profissionais irão orientá-los e apoiá-los no desenvolvimento de suas habilidades e competências rumo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Podem participar os jovens na faixa etária de 16 a 22 anos que moram nas cidades de Ipatinga (MG), Itatiaiuçu (MG), Santa Luzia (MG), Betim (MG), Cubatão (SP), Taubaté (SP), Guarulhos (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Porto Alegre (RS).

Os encontros irão abordar temas sobre o mercado de trabalho, autoconhecimento, habilidades socioemocionais, guia de profissões, gestão de tempo e finanças. Serão 10 encontros virtuais, um por semana, com duração de uma hora cada, no período de setembro a novembro de 2023, além de dois treinamentos para preparação e condução dos encontros.

Pesquisa publicada pelo Itaú Educação e Trabalho mostra que 24% da população brasileira é composta por jovens, sendo que 27% deles não trabalha ou estuda. Outra informação importante é que a principal dificuldade na contratação de jovens é a falta de conhecimento técnico, mas, também, faltam habilidades comportamentais. Além disso, o estudo mostrou que o que mais pesa nas demissões desses profissionais não é a ausência de qualificação técnica e sim das competências comportamentais. Esses dados mostram a importância do projeto de mentoria no processo de formação dessas pessoas que estão iniciando a busca pela inclusão produtiva e econômica na sociedade.

Para o diretor corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves, o projeto está alinhado com o compromisso da empresa em impactar positivamente a vida das pessoas por meio da educação e buscar ter uma atuação cada vez mais efetiva no desenvolvimento das comunidades onde a Usiminas atua. “É muito gratificante acompanhar o trabalho realizado pelos nossos voluntários, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento pessoal e profissional desses estudantes. Nosso objetivo é impulsionar a jornada desses futuros profissionais e, principalmente, contribuir para a inserção desses estudantes no mercado de trabalho”, afirma André Chaves.

As inscrições de estudantes de escolas públicas podem ser feitas pelo site www.usiminas.com. As vagas são limitadas e em linha com o programa de Diversidade e Inclusão da Usiminas serão priorizadas a seleção de pessoas pretas, com deficiência e mulheres.

SOBRE O MENTORIA

É nesta busca por contribuir com o desenvolvimento das comunidades das quais faz parte que a Usiminas criou o Projeto Mentoria Plano de Vida. A iniciativa conduzida pelo Programa Voluntários

Usiminas (VOU), iniciada em 2021, acontece anualmente e é uma oportunidade de conectar os colaboradores e colaboradoras da Usiminas a jovens estudantes, contribuindo para impulsionar a trajetória de vida dessas pessoas.

Eles participam de um percurso formativo de preparação para o mercado de trabalho, por meio de 10 encontros virtuais, passando por temas, como, autoconhecimento, comunicação, gestão do tempo e mercado de trabalho.

As duas primeiras edições do programa contaram com a formação de 142 jovens que puderam planejar e colocar em prática os “planos de vida” desenvolvidos durante a mentoria.