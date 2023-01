A Vero Internet, empresa de telecomunicações presente em Minas Gerais e em todos os estados do Sul país, capacitou 75% dos seus colaboradores em Minas Gerais ao longo do ano. Ao todo foram em média, oito horas de treinamento concluídas por cada funcionário da companhia que está presente em 87 municípios mineiros. Os conteúdos incluem temas como argumentação de vendas, técnicas de instalação, abordagem e tratamento e retenção do cliente, atendimento das ligações, cobrança, suporte técnico e cursos de desenvolvimento de diversas temáticas e de livre escolha para prepará-los para os próximos passos de carreira.

Estes cursos são ministrados por meio da Universidade Vero, plataforma de EAD fornecida pela empresa, parceiros de treinamento focados em certificações essenciais para o desenvolvimento de algumas das atividades na empresa, nossos técnicos de Segurança do Trabalho, multiplicadores de conhecimento conhecidos internamente como Mestres da Conexão e também por meio da Semana do Conhecimento onde palestras on-line ao vivo são ministradas para todos os colaboradores da empresa.

Os conteúdos formativos podem ser disponibilizados de diferentes formatos, conforme detalha Camila Rodrigues, Diretora de Gente e Gestão da Vero Internet. “A vantagem dos treinamentos online é justamente a facilidade de derrubar barreiras e fornecer opções de qualificação que funcionam para diferentes públicos, rotinas e localizações. Dessa forma conseguimos ter no mesmo link, colaboradores técnicos trabalhando em Conselheiro Lafaiete – Minas Gerais e São Miguel do Oeste – Santa Catarina, por exemplo. Portanto, além das habilidades técnicas, essa é uma ótima oportunidade de integração também”, pontua.

Por outro lado, se o colaborador não quiser ou puder estar nas aulas ao vivo, ele sempre tem conteúdos disponíveis na plataforma EAD para acessar de acordo com a sua disponibilidade e rotina. Essa foi a forma que a companhia encontrou para democratizar e ampliar o acesso aos seus treinamentos. O resultado foi um sucesso, de acordo com os números já apresentados.

Além de fornecer qualificação direta para técnicos, instaladores, vendedores, atendimento e SAC, a Vero Internet também cria “funcionários replicadores”, que por meio da sua liderança, disseminam os conhecimentos adquiridos e implementam a cultura da Vero em seus times.

E não são apenas os conteúdos de dia a dia que o colaborador terá acesso: ao iniciar na companhia, todo funcionário da área técnica passa por um processo de integração e treinamento técnico. Dependendo da área, por outro lado, existem trilhas obrigatórias que possibilitam a preparação de profissionais quando os cargos exigem um conhecimento mínimo. É o caso dos instaladores, por exemplo.

“Portanto, nós fazemos mais do que levar serviços para as cidades do interior. Nós buscamos contribuir para a geração de empregos, mas também para a formação regional em um mercado com escassez de profissionais qualificados em determinadas áreas, possibilitando o desenvolvimento econômico e a profissionalização de pessoas no mercado do interior”, finaliza Rodrigues.

