A Prefeitura de Timóteo e a Associação de Motociclistas de Timóteo realizam o 10º Encontro Nacional de Motociclistas (Motofest) de 20 a 23 de abril na Praça 1º de Maio. Durante os quatro dias de evento haverá uma programação diversificada com shows musicais todos os dias, Praça de Alimentação, expositores de motos de diferentes estilos, vestuários e acessórios. Haverá uma área de camping no espaço do Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins para visitantes. São esperados participantes de motos clubes da região e de vários estados do país.

O encontro visa divulgar a “cultura” dos motociclistas que pregam a paz, a liberdade, a amizade e o respeito às normas de trânsito, à natureza e à coletividade. A realização do 10º Motofest visa ampliar o turismo de eventos no município de Timóteo, proporcionando lazer e desenvolvimento regional, com destaque para a rede hoteleira, bares e restaurantes. A abertura do encontro será nesta quinta-feira (20), a partir das 19h, com show da Banda Claudinho Sá, seguida da Banda Silver Stone.

Na sexta-feira (21), às 23h, o evento será marcado pela apresentação de Wilson Sideral, cantor e compositor de sucesso nacional, guitarrista e produtor musical. Suas composições misturam elementos do rock, soul, MPB e Blues. Entre as composições de sucesso “Na moral” e “Fácil” interpretada pelo Jota Quest e “Um beijo Seu” pelo cantor Tomate. Na sexta, as atividades terão início às 10h, com som mecânico e espaço dos expositores. Na parte da tarde, às 14:30, haverá show com Edu Acústico. No início da noite, às 18h, apresentação da Banda Opala 4100 e, fechando a programação do dia, show com Rockaholics, a partir das 21h, e Wilson Sideral.

No sábado (22), as atividades também se iniciam às 10h. A Banda J.Bh sobe ao palco às 14h. E, às 18h, haverá show com Túlio Torres e homenagem ao motociclista João Vitor (in memoriam). Às 20:30, a programação cultural prossegue com show de Tutu Marambah, seguido da Locomotive (Guns in Roses cover), às 23h. O domingo (23) seguirá movimentado com as exposições e Praça de Alimentação a partir das 10h. Às 11h, terá show com a Banda Opala 4100. O encerramento da programação está previsto para às 17h.