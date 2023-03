O ator José Mayer se pronunciou sobre o veto ao nome dele no “Encontro”. Afastado das novelas desde 2016, Mayer se revoltou ao descobrir que Christiane Torloni foi cortada por Patrícia Poeta ao mandar um recado para ele durante o programa e se referiu à Globo, emissora da qual foi demitido, como “empresa nefasta”.

“Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro”, escreveu no Stories do Instagram.

Segundo o Purepeople, Christiane participou do “Encontro” para falar sobre o aniversário de 90 anos de Manoel Carlos. A atriz foi uma das Helenas em “Mulheres Apaixonadas” (2003), novela em que contracenou com José Mayer.

“Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena”, disse Christiane, referindo-se à doença autoimune a qual o artista enfrenta.

Em seguida, Patrícia Poeta cortou o assunto: “É, Maneco fica aqui a nossa homenagem pra você. Feliz aniversário para você”.