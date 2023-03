O fim de semana promete ser animado no Teatro da Fundação Aperam Acesita, no Centro de Timóteo. A programação deste fim de semana começa com os espetáculos do grupo de teatro Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias.

Nesta sexta-feira (24), às 20h, o teatro adulto “Putz Casei – A comédia do Casamento”, que conta a história de Luís Antônio depois de mais uma briga conjugal, que fala de amizade, confiança e casamento, de um jeito doce e especial, feito sob medida pra quem acredita no amor e no recomeço. Classificação: 12 anos. Ingressos antecipados/meia entrada: R$20 – no dia/inteira: R$40.

No sábado (25), às 20h, a plateia vai se divertir com a peça “Santinhas Pocket Show”, que se passa em um convento, onde jovens freirinhas vivem sob as rígidas regras da madre superiora, mas com muita música e bom humor, elas mostram que nem tudo é pecado. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40

CINE CULTURA

A mostra de cinema Cine Cultura amplia o acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento gratuitamente para a comunidade. O destaque desta semana é a Edição Especial 60+, pela primeira vez realizada dentro do Cine Cultura. Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do teatro.

No domingo (26), às 17h, vai estar em cartaz um filme sobre a história de Sam Greenfield, a pessoa mais sem sorte do mundo, um belo dia encontra a desconhecida Terra da Sorte e vai em busca de um pouquinho de sorte na vida. Classificação: livre.

Estreando no Cine Cultura, a Edição especial 60+ traz, na próxima quarta-feira (29), às 14h, o filme que conta a história de um grupo de amigos, aposentados e que decidem curtir a aposentadoria em lugar diferente e o destino é a Índia. O único detalhe é que nada era muito bem como parecia ser, mas as experiências vão mudar para sempre o futuro de todos. Classificação: 10 anos.