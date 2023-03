A atriz Priscila Fantin fez sua estreia na ‘Dança dos Famosos’ no palco do Domingão com Huck na noite do último domingo (19), após uma semana difícil. Após abandonar carreira na Globo, a atriz, de 44 anos, voltou à emissora e compareceu aos treinos para a apresentação. As informações são do Purepeople.

“A Priscila, nesta semana, estava ruim de saúde, mas mesmo assim não desistiu e veio firme”, disse Luciano Huck. Priscila comentou sobre o diagnóstico que recebeu de paniculite mesentérica, uma inflamação no tecido adiposo do intestino, e agradeceu aos professores e companheiros de dança.

“Fiquei uma semana com uma paniculite, nem sabia que isso existia, na membrana do meu intestino, tudo zoado. Mas não queria desistir. A galera foi muito solidária comigo, todo muito paciente”, afirmou a atriz. “Fiquei triste porque queria dar o meu melhor, curtir, e não estava conseguindo. Mas estou cheia de alegria de estar aqui no palco, quero entregar muito para vocês”, falou a intérprete de Serena em “Alma Gêmea” (2005).

Na estreia do “Dança”, os famosos foram divididos em quatro grupos com quatro participantes cada. Eles encararam a disputa com danças em conjunto. Os jurados convidados foram Marina Ruy Barbosa e o casal Léo Santana e Lorena Improta.