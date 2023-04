A atriz Regina Duarte fez um post, debochando de William Bonner, após o Jornal Nacional. A atriz compartilhou um trecho do telejornal nas redes sociais que trazia uma reportagem favorável ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) por conta das críticas ao governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT).

– Está me parecendo que o Bonner ficou triste. Já está sendo levado a falar a verdade. Não dá pra criar um “universo paralelo” em nossa dura realidade, né?! – opinou a artista ao compartilhar, em sua rede social, uma trecho da reportagem do Jornal Nacional, o principal telejornal da Rede Globo.

Segundo o Pleno.News, a matéria, postada por Regina Duarte, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi exibida na última segunda-feira (10). Na ocasião, o apresentador William Bonner afirmou que “o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, criticou a postura do governo nestes 100 primeiros dias. Em uma entrevista à Globonews, o senador disse que o Congresso ainda não recebeu projetos do governo para começar a discutir”.

A publicação da atriz dividiu opiniões. Uma internauta afirmou que “tudo está dentro da programação” e considerou que o governo do presidente Lula está “sem rumo”. Outra usuária da rede social pediu para que a atriz “saísse dessa vida” e afirmou que Regina Duarte “era melhor como Rainha da Sucata”, uma telenovela produzida pela TV Globo nos anos 90.