A próxima segunda-feira (25) marca a abertura oficial das Olimpíadas Escolares de Timóteo 2023. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, na Praça 1º de Maio, a partir das 8h. A previsão é que os jogos se estendam até o dia 20 de outubro. Diversas autoridades do município e atletas confirmaram presença no evento. A cerimônia de abertura conta uma programação diversificada, com desfile das delegações, juramento dos atletas, pronunciamento das autoridades presentes e acendimento da Pira Olímpica. A atleta olímpica Lucimar Aparecida de Moura confirmou presença no evento esportivo.

Participarão das Olimpíadas Escolares de Timóteo as representações das escolas da rede pública (municipais, estaduais e federais) e privada (particulares). Cerca de 1.300 alunos estarão participando das Olimpíadas Escolares. A iniciativa visa promover o aumento da relação aluno-atleta com a escola, contribuindo na diminuição da evasão escolar, na promoção do sentimento de pertencimento do aluno-atleta pela instituição, além de possibilitar a identificação de novos talentos esportivos, com a participação de estabelecimentos das redes municipal, estadual e particulares.

As Olimpíadas Escolares, por meio do incentivo e fomento de práticas esportivas educacionais, ainda podem auxiliar na formação de cidadãos mais críticos e conscientes, estimular pleno exercício da cidadania, contribuir com a interação e intercâmbio entre todos esses núcleos educacionais e respectivos atores sociais: equipes diretivas, pedagógicas, servidores e alunos.

As Olimpíadas Escolares de Timóteo 2023 é uma realização da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, por meio da Subsecretaria de Esporte, Cultura e Lazer, com patrocínio da Fundação Aperam por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e se constituem no mecanismo legítimo para seleção das escolas e alunos que representarão o Município, na edição dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg de 2024.

MÓDULOS

As Olimpíadas Escolares de Timóteo 2023 serão divididas em dois módulos: Módulo I: modalidades esportivas para alunos-atletas nascidos, exclusivamente, em 2010, 2011 e 2012; Módulo II: modalidades esportivas para alunos-atletas nascidos, exclusivamente, em 2007, 2008 e 2009. Os esportes coletivos e individuais serão disputados, nos módulos I e II, nos naipes masculino e feminino, nas seguintes modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, judô, xadrez, atletismo, natação, tênis de mesa e vôlei de areia.