O jovem atleta da Usipa, Luís Atzori, de apenas 12 anos, foi selecionado para representar o Brasil no Campeonato Pan Americano de Judô Sub-13. O evento ocorrerá em Lima, Peru, entre os dias 12 e 16 de julho deste ano.

A conquista de Luís Atzori na seletiva nacional, que aconteceu no último fim de semana, no Rio de Janeiro, garantiu sua participação na competição continental. Demonstrando habilidade e destreza excepcionais, o atleta usipense sagrou-se o primeiro colocado em sua categoria, conquistando assim uma vaga para o Campeonato Pan Americano.

Essa é uma conquista de grande relevância para a Usipa, sendo a mais expressiva dos últimos dez anos. Vale ressaltar que a última participação de um atleta usipense no Pan Americano de Judô ocorreu há mais de uma década, com a notável judoca Ramoni Toledo, atualmente treinadora de Judô na Usipa.

O treinador Hevilmar Rocha, responsável pelo desenvolvimento de Luís Atzori, parabenizou o atleta por sua conquista e destacou seu empenho e dedicação ao esporte. Hevilmar expressou sua confiança no desempenho de Luís, afirmando que ele representará com excelência a Usipa e o Brasil no Campeonato Pan Americano de Judô Sub-13. “A participação do Luís Atzori nessa importante competição é fruto de anos de treinamento intenso e apoio incondicional da Usipa, assim como de seus familiares e equipe técnica. Temos que dar os parabéns ao atleta e agradecer a todos que contribuíram para o desenvolvimento dele. Desejamos ao Luís Atzori muito sucesso e excelentes lutas no Campeonato Pan Americano”, disse o treinador.

O judô usipense faz parte do Projeto Caminho Suave Ano IV, patrocinado por Bemisa, Colchões Polar, Tecnofire, Produtos Plinc, Daido Química, Arcon e HC Indústria Mecânica, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.