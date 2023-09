Os atletas ipatinguenses voltaram de Brasília com expressivos resultados conquistados na Fase Regional das Paralimpíadas Escolares, disputada de 29 de agosto a 2 de setembro. Ao todo foram 14 medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze.

Esta foi a segunda etapa regional das Paralimpíadas de 2023, com participação de competidores de dez estados (AC, AM, BA, GO, MG, MS, MT, RO, RR e TO) e do Distrito Federal. Ao todo, 530 atletas participaram da competição. A primeira foi realizada em Belém do Pará, de 9 a 11 do mês de agosto. A terceira e última fase regional ocorrerá no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a partir desta quarta-feira (6). O local também receberá a etapa nacional, de 28 de novembro a 1º de dezembro.

“Estes resultados brilhantes demonstram o comprometimento e a dedicação dos atletas de Ipatinga em suas respectivas modalidades. Além de suas conquistas individuais, os atletas também fortaleceram o espírito esportivo da cidade e a inclusão por meio do esporte”, destacou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlão Oliveira.

Os medalhistas ipatinguenses foram os seguintes:

Luiz Otávio Andrade (E. M. Carlos Drummond de Andrade)

1° no arremesso do peso

1° na pelota

Pietro Rithiely (E. M. Márcio Andrade)

1° no arremesso do peso

1° na pelota

Patrick Cauã Ferreira (E. M. Artur Bernardes)

3° no arremesso do peso

3° no lançamento do disco

3° no lançamento do Dardo

Pedro Henrique Souza (E. E. Márcio Cunha)

1° no arremesso do peso

1° no lançamento do dardo (recordista)

1° no lançamento do disco (recordista)

Isaque Oliveira (E. M. Artur Bernardes)

1° no arremesso do peso

4° nos 60 metros

2° no lançamento da pelota

Ketleen Madeira Viega (E. M. Artur Bernardes)

2° nos 800 metros

Eduardo Alves Silva (E. E. Elza de Oliveira Lage)

1° lugar no lançamento do club

Miguel Benaia (E. M. Artur Bernardes)

1° nos 60 metros

2° nos 150 metros

2° Salto em distância

Maria Eduarda Almeida (E. M. Deolinda Tavares)

1° no lançamento da pelota

1° nos 60 metros

Ana Clara Aparecida de Oliveira (Inhapim)

1° Salto em distância

2° Arremesso do peso

1° 400 metros

Nayana Gualberto (Inhapim)

4° no arremesso do peso

2° no lançamento do disco

4° no lançamento do Dardo

João Luiz Andrade (Colégio SESI)

4° no arremesso do peso