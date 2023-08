No próximo sábado (2), os amantes do judô têm um encontro marcado no Ginásio Tokinaka Takahashi, localizado na Usipa, em Ipatinga. O tão aguardado Circuito Vale do Aço de Judô promete reunir atletas e entusiastas desse esporte milenar em um dia repleto de ação, habilidade e competição saudável.

A competição, que tem início marcado para as 9h, promete ser uma verdadeira celebração do judô, abrangendo um espectro diversificado de faixas etárias e categorias de peso, seguindo os padrões estabelecidos pela Federação Mineira de Judô. Desde os mais jovens talentos na categoria Sub-07 até os experientes mestres da categoria Máster, o circuito proporcionará um espetáculo esportivo de alto nível.

Organizado pela Usipa e com o apoio da Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe) e da Prefeitura de Ipatinga, o evento promete ser uma celebração do esforço, determinação e dedicação dos judocas da região.

Com o intuito de promover a integração esportiva, o circuito também contará com a participação de equipes de diferentes partes do Vale do Aço, bem como das cidades vizinhas de Governador Valadares e Manhuaçu, totalizando aproximadamente 150 judocas.

A entrada para o evento será gratuita. Isso proporcionará a oportunidade de muitos espectadores acompanharem de perto os combates e torcerem por seus atletas favoritos. Além disso, o evento também oferecerá uma chance única de vivenciar a atmosfera vibrante e a camaradagem que tornam o judô uma comunidade única e unida, como conta Hevilmar Rocha, coordenador de Judô da Usipa.

“Teremos lutas de alto nível, com a presença dos melhores judocas da nossa região. Será um dia emocionante, repleto de demonstrações de habilidade e dedicação. Convidamos a todos a participar do evento, trazer sua torcida e se juntar a nós para apoiar esses incríveis atletas enquanto eles competem no tatame. Tenho certeza de que será um dia memorável para todos os amantes do judô e do esporte em geral”, destacou.

A Usipa participará na competição com aproximadamente 60 judocas. Os atletas do judô usipenses fazem parte do projeto Caminho Suave Ano IV, aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, sendo patrocinado pelo ICMS corrente das empresas Arcon Engenharia, Colchões Polar, Tecnofire, Produtos Plinc, HC indústria, Bemisa e Daido Química.