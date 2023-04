A 28ª edição do Craques da Bola chega à Ponte Nova, desta vez com patrocínio master da Saudali. Considerado um dos maiores festivais de futebol amador de Minas Gerais, será realizado entre 29 de abril e 1º de maio de 2023. A bola vai rolar no Campo do Primeiro de Maio, conhecido como Arena do Macuco. Na programação, além das disputas, haverá também shows e ações de marketing com distribuição de brindes ao público presente. Esta é a terceira edição do campeonato realizada no município, e a segunda patrocinada pela empresa.

Em 2023, o Craques da Bola contará com cinco edições, que passam pelas diversas cidades mineiras. A primeira edição do festival já foi realizada, nos dias 25 e 26 de março, em Divinópolis. Na segunda edição, em Ponte Nova, participarão 24 equipes de futebol amador, totalizando 12 confrontos que prometem balançar as arquibancadas e emocionar as torcidas. O público presente também poderá curtir show das bandas Richele e Banda, Banda MG Folia e Raízes do Samba. A entrada é franca.

Segundo o diretor comercial da Saudali, Adriano Pacheco, “a Saudali sempre apoiou o esporte porque acredita que ele pode transformar vidas”. Além de fomentar a prática esportiva como parte de responsabilidade social da empresa, a supervisora de Marketing, Esmeralda Canazart, explica que “os produtos alimentícios comercializados pela empresa têm tudo a ver com o universo esportivo, a emoção de uma partida de futebol e a celebração das torcidas. Por esta razão, nossa estratégia tem sido investir em projetos e ações que contextualizem a marca no cenário esportivo mineiro”.