A equipe de voleibol Sub-15 masculina da Usiminas/Usipa está pronta para entrar em quadra e disputar o Torneio AR-6. A competição, que reunirá os principais clubes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a primeira fase, será realizada entre os dias 16 e 18 de junho, na capital mineira.

Com um total de seis clubes participantes, a disputa promete ser acirrada. Além da Usiminas/Usipa, estarão presentes o Minas Tênis Clube, Sada Cruzeiro, Olympico, Associação Argos e Juatuba. Cada equipe lutará para conquistar o título e provar sua força dentro das quadras.

Sob a liderança do treinador Clóvis Souza, a Usiminas/Usipa chega ao torneio com grandes expectativas de obter bons resultados. O técnico destacou a importância da competição e expressou confiança em seu time. “Estamos motivados e preparados para enfrentar os desafios que nos esperam. Trabalhamos duro nos treinos e acreditamos no potencial dos nossos atletas. Vamos em busca do título”, afirmou Souza.

A equipe da Usiminas/Usipa viajará na tarde desta sexta-feira (16), à capital mineira, onde realizará os últimos ajustes antes de entrar em ação. Os jogadores estão determinados a dar o seu melhor e representar com orgulho as cores do clube.

O Torneio AR-6 de Voleibol Sub-15, será disputado em duas fases, jogo de ida e volta, e fase final, sendo uma oportunidade única para os jovens talentos do voleibol mostrarem sua habilidade e evolução no esporte. Além disso, proporciona aos espectadores a chance de acompanhar partidas de alto nível e torcer por suas equipes favoritas.

A expectativa é de uma competição intensa, com jogos emocionantes e disputados ponto a ponto. A Usiminas/Usipa espera deixar sua marca e ao final da competição conquistar um lugar no pódio, demonstrando o potencial dos jovens atletas e fortalecendo ainda mais o voleibol na região.

Os torcedores podem esperar por momentos de grande emoção e um espetáculo esportivo de qualidade durante o Torneio AR-6 de Voleibol Sub-15. O evento promete ser um verdadeiro sucesso e consolidar a importância do esporte na vida dos jovens atletas da região metropolitana de Belo Horizonte. O voleibol usipense faz parte do Projeto Ecomov Voleibol Ano VI, patrocinado pela Usiminas através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.