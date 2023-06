Os estudantes do Colégio Católica Timóteo conquistaram medalha de ouro e prata na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), finalizada no domingo (28). O time de voleibol masculino foi campeão e a equipe feminina ficou em segundo lugar na competição. Com o resultado, os atletas seguem para a Etapa Regional, que será realizada de 3 a 9 de julho, na cidade de Almenara.

Para participar do campeonato, os jovens atletas se reúnem duas vezes por semana para os treinos, sob supervisão dos técnicos Jean Fassarella e Natacha Moraes. “Tínhamos pouca expectativa, já que a equipe é recém-formada e não tinha experiência em competições de alto rendimento. Mas, à medida que a competição acontecia, o time foi amadurecendo e superando os limites e desafios”, lembra o professor Jean Fassarella.

O Jemg é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).