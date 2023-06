O Grupo Riscando Asfalto Ipatinga tem o prazer de anunciar o aguardado Festival de Carrinho de Rolimã – Circuito Estrada das Lavadeiras, que acontecerá no próximo dia 10 de junho, (sábado), a partir das 13h. O evento promete movimentar a cidade e proporcionar muita diversão e alegria para toda a população do Vale do Aço.

As atrações do festival incluem o Concurso de Carrinhos Ornamentados, emocionantes descidas na “carentinha” e descidas individuais cheias de adrenalina. O evento é voltado para todas as idades e perfeito para curtir em família!

Acir Hebert Gomes, presidente da Associação Riscando Asfalto Ipatinga, destaca: “Esse evento é 100% gratuito e totalmente voltado para a população. As pessoas devem trazer seus carrinhos de rolimã, mas quem não tiver, podem vir que nós não vamos deixar você de fora…”. Portanto, não importa se você tem seu próprio carrinho ou não, todos são bem-vindos para aproveitar essa incrível experiência.

É extremamente importante ressaltar que todos os participantes que desejam participar das descidas de carrinho de rolimã devem utilizar os seguintes equipamentos de segurança: calçado fechado, luvas, capacete e/ou óculos de proteção. Não será permitida a participação sem o uso adequado desses equipamentos.

Além das emocionantes atividades, o festival contará com uma praça de alimentação para atender aos visitantes com diversas opções gastronômicas. Também haverá banheiros químicos disponíveis no local para maior comodidade de todos.

Para mais informações e detalhes sobre o Festival de Carrinho de Rolimã – Circuito Estrada das Lavadeiras, entre em contato através do WhatsApp (31) 99507-0804 ou siga o grupo no Instagram @riscandoasfaltoipatinga.

Venha se juntar a nós nessa celebração de diversão, adrenalina e união! Prepare seu carrinho de rolimã e venha viver momentos inesquecíveis no Festival de Carrinho de Rolimã – Circuito Estrada das Lavadeiras em Ipatinga!

SOBRE O GRUPO RISCANDO ASFALTO IPATINGA

O Grupo Riscando Asfalto Ipatinga é uma associação dedicada à promoção de eventos esportivos e de lazer para a comunidade. Com o objetivo de incentivar a prática de atividades ao ar livre, o grupo busca proporcionar momentos de diversão e entretenimento para pessoas de todas as idades.

Este evento segue todas as medidas de segurança e protocolos recomendados pelas autoridades de saúde.