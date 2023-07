Coronel Fabriciano será palco de uma série de eventos esportivos neste final de semana que prometem movimentar a cidade e atrair atletas profissionais e amadores de diferentes modalidades.

As atividades terão início nesta sexta-feira (7) às 18h com o encerramento da “Gincana Novos Tempos exterminando o Mosquito”, na Praça da Estação. O evento terá as provas finais da gincana, música e diversão. A gincana contou com a participação de mais de 4 mil integrantes do programa Mexa-se que durante 30 dias recolheram materiais que poderiam ser criadouros do mosquito.

Na manhã de sábado (8), terá o Fabri Games. Organizado pela Secretaria de Governança de Saúde, por meio da Diretoria de Esportes, o evento vai reunir mais de 300 praticantes de crossfit, divididos em equipes com 4 componentes que estarão disputando provas de crossfit na Praça da Estação.

Em sua segunda edição, a competição entre academias e estúdios de crossfit de Coronel Fabriciano e do Vale do Aço leva os atletas a testar seus limites em diferentes exercícios de força, resistência e agilidade em atividades como ginástica, bike, levantamento de peso olímpico e outras. O evento será das 8h às 17h.

No domingo (9), das 8h às 17h, acontecerá a Copa Fabricianense de Damas. O evento vai reunir 80 competidores, inclusive com a presença de campeões de Minas e Brasil. A Copa Fabricianense será realizada no Espaço VivaIdade, no bairro Santa Terezinha. A competição já é tradição e integra o calendário esportivo da cidade.

“Nosso objetivo é movimentar a cidade com eventos espalhados em Coronel Fabriciano, com muitas opções para a população poder ver e participar”, explica diretor de Departamento de Esportes Ulisses Luciano Marangon.

CORRIDA UNIMED

No domingo (9) a programação no município continua com o Circuito de Corridas Unimed – Etapa Coronel Fabriciano. O Evento contará com a corrida nas distâncias de 10km e 5km, além da caminhada Pet de 3km e da corrida kids. A largada será às 8h, na Praça da Estação, no Centro, e percorrerá as ruas da cidade. Além da corrida, o evento terá rua de lazer e apresentações no palco.

Poderão participar pessoas de ambos os sexos, regularmente inscritas de acordo com o regulamento, com premiação dos atletas destaques nas categorias masculino e feminino. O evento é realizado pela Unimed e Free Space e tem apoio da Prefeitura de Fabriciano.