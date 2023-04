A administração de Ipatinga inaugurou na manhã desta quinta-feira (27), no Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza, mais duas obras importantes para o desenvolvimento do desporto no município: uma quadra poliesportiva, junto às instalações da Escola Infantil do complexo, e também uma pista de atletismo em saibro, destinada a atender não só os alunos da Educação em Tempo Integral, mas toda a comunidade.

O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Nunes, acompanhado dos secretários de Educação, Patrícia Avelar, e de Cultura, Esporte e Lazer, Maciel Rodrigues, além de vereadores e outras lideranças. Entre os convidados de destaque estava também a ex-atleta e medalhista de bronze na Olímpiada de Pequim em 2008, Lucimar Moura.

A cerimônia foi abrilhantada ainda com uma apresentação musical dos alunos da Escola Infantil 7 de Outubro, em sinal de agradecimento.

“Acredito que com a entrega de mais esta quadra poliesportiva e também desta emblemática pista para a prática do atletismo, damos mais um importante passo para construirmos juntos a Cidade do Futuro que tanto almejamos para nós e para as gerações que ainda virão. Fico extremamente feliz de estarmos celebrando mais esta realização nesta solenidade tão prestigiada e quero destacar sobretudo o comprometimento de nossas equipes para que estas obras fossem materializadas com a qualidade que projetamos”, destacou o chefe do Executivo.

Pronunciando-se durante o evento, a secretária de Educação Patrícia Avelar complementou: “A palavra que define nosso sentimento no dia de hoje é gratidão, pois se trata de um anseio antigo que estamos conseguindo realizar. Além do mais, com essas duas entregas, vamos chegando cada dia mais perto do objetivo de tornar a educação de Ipatinga uma referência nacional e consequentemente voltar a formar grandes atletas”, frisou.

SONHO ANTIGO

“Durante vários anos aguardamos essas benfeitorias, e hoje fico orgulhosa de ambas serem entregues na minha gestão como diretora deste estabelecimento de ensino. Gostaria de agradecer a todas que vieram antes de mim e lutaram por isso, e também à Prefeitura de Ipatinga por tornar isso possível”, disse a diretora da Escola Infantil 7 de Outubro, Maria Bernadete.

De acordo com a Secretaria de Educação de Ipatinga, cerca de 3.000 alunos do sistema de ensino em tempo integral no município já são atendidos pelo complexo do 7 de Outubro, sendo estes os alvos principais dos benefícios.

Ao lembrar de sua vitoriosa carreira, a ex-atleta Lucimar Moura compartilhou aos presentes que seu sonho de se transformar numa corredora começou nas aulas de Educação Física. “Sempre tive o sonho de me tornar atleta profissional, e esse sonho começou aqui no Vale do Aço, nas aulas de Educação Física. Justamente por isso, destaco a importância de equipamentos como os entregues nesta manhã e digo que é possível, com essa estrutura que será proporcionada, que daqui saiam vários outros atletas de ponta em nossa cidade”, projetou.