No próximo sábado (16), o grupo Riscando Asfalto realiza com apoio da Prefeitura de Ipatinga, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Copasa e órgãos de trânsito, o tão aguardado Festival de Carrinho de Rolimã. O evento que já se tornou um marco na região, e tem sua prática regulamentada pela lei nº 4397/2022, promete muita diversão e adrenalina em pontos mais altos de vias públicas de Ipatinga.

Para garantir a segurança do evento, as vias onde acontecem as manobras são interditadas durante as exibições. Por isso, neste sábado a Rua Manoel Macedo, no bairro Ideal, ficará fechada entre 14h e 18h. O trânsito será desviado pelas vias laterais e os motoristas e motociclistas devem estar atentos à sinalização.

Segundo organizadores o evento, que teve seu início no Circuito Estrada das Lavadeiras, agora promete circular por pontos altos da cidade. Assim, outros bairros receberão o Festival de Carrinho de Rolimã e mais comunidades poderão prestigiar a sua realização.

De acordo com a organização do evento a tradicional “carretinha” é uma das atrações, para aqueles que se sentem intimidados em descer o morro sozinhos. Com vários carrinhos acoplados e velocidade controlada por aquele que puxa o pelotão, transmite mais segurança aos participantes “Aqueles que possuem um carrinho de rolimã e quiserem descer a ladeira devem levá-lo e também utilizar equipamentos de proteção individual, como calçado fechado, luvas e capacete”, destaca Acir Hebert Gomes, presidente da Associação Riscando Asfalto Ipatinga.

Após a disputa das baterias e divulgação do vencedor do circuito, a pista será liberada aos veículos automotores.