De 12 a 16 de junho, a cidade de Ipatinga sediará a etapa estadual do Jemg – Jogos Escolares de Minas Gerais (o maior evento esportivo-educacional do Estado envolvendo escolas públicas e particulares) nas modalidades paralímpicas de atletismo, bocha, goalball, natação, parabadminton e tênis de mesa.

Os jogos serão realizados na Associação Esportiva e Recreativa Usipa, reunindo 76 instituições de 30 municípios do Estado e mais de 450 estudantes-atletas. A cerimônia oficial de abertura será no dia 13 de junho, terça-feira, às 19 horas, no ginásio Tokinaka Takahashi.

O Jemg é seletiva para as etapas regional e nacional das Paralimpíadas Escolares. A etapa regional vai ocorrer de 29 de agosto a 2 de setembro, em Brasília, nas modalidades de atletismo, bocha e natação. De 27 de novembro a 2 de dezembro, em São Paulo, ocorre a etapa nacional, com os classificados da regional, mais os estudantes-atletas das modalidades de basquete em cadeira de rodas, goalball, futebol de 5, futebol de 7, halterofilismo, judô, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

O Jemg é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, salienta a importância deste evento para a inclusão esportiva de pessoas com deficiência. “Sem dúvida, o Jemg é uma das competições mais importantes para revelação de talentos esportivos e também para a inclusão de atletas que disputam modalidades paralímpicas. Acreditamos no poder transformador do esporte na sociedade e valorizamos a aliança entre esporte e educação. O Jemg é uma ferramenta extraordinária nesse sentido e merece o apoio de todos nós”.

Mais informações podem sere obtidas pelos telefones (31) 2512-7300 e (31) 99546-2287 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br.

Link das programações:

http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapa/estadual